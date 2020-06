Homens mortos durante confronto com policiais militares são identificados em Caxias do Sul

publicidade

Os dois criminosos que morreram em confronto com o efetivo do 4° Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) da Brigada Militar em Caxias do Sul foram identificados na manhã desta sexta-feira pela Instituto-Geral de Perícias. Um deles, de 21 anos, possui antecedentes por tráfico de drogas. Já o outro, de 18 anos, segundo a polícia, não tinha passagem criminal, mas exibia uma tatuagem no corpo relacionada a uma facção. Os dois juntos com outros indivíduos estariam planejando atacar e executar rivais na disputa pelo controle do tráfico de drogas.

O confronto ocorreu na noite de quinta-feira no Beco do Cantão, no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Após uma ação no final da tarde, o efetivo do 4º BPChq realizou uma nova incursão na área para localizar o grupo armado no local.

Os policiais militares foram recebidos a tiros por criminosos perto de uma residência que seria usada como base e esconderijo. No tiroteio, dois dos atiradores foram baleados e mortos junto da moradia. Houve a apreensão de uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, além de munição. Já os demais fugiram pelas vielas e não foram mais localizados apesar das buscas na região.