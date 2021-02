Homens são presos após jogarem quatro quilos de cocaína pela janela do carro, em Pantano Grande

publicidade

Traficantes que transportavam mais de quatro quilos de cocaína em um veículo Renault Sandero, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quinta-feira, em Pantano Grande.

As prisões foram realizadas após o veículo dos criminosos ser interceptado pelos policiais federais. Segundo a PRF, eles não obedeceram a ordem de parada do carro e tentaram fugir.

Durante a perseguição, os traficantes arremessaram quatro pacotes com a droga para fora do veículo, mas foram capturados logo em seguida. No Sandero estavam o condutor, de 22 anos, acompanhado de um passageiro, de 28, e um ex-detento com passagens pela polícia por porte ilegal de arma, ameaça e lesão corporal.

Eles admitiram que levariam a droga para Alegrete. Todos foram presos em flagrante e apresentados na polícia judiciária local. O carro e a droga foram apreendidos.

