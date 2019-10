Idosas morrem em acidente na BR 285

publicidade

Duas idosas morreram após um acidente na cidade de Entre Ijuís, na região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 14h30min deste domingo, quando o carro onde as duas estavam colidiu frontalmente em uma caminhonete quando tentavam acessar uma estrada vicinal.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as idosas, uma de 72 e outra de 78 anos, trafegavam no km 493 da BR 285, quando tentaram acessar uma estrada que leva para uma comunidade. As informações preliminares são de que a condutora do veículo, um carro modelo Gol, não percebeu a chegada da caminhonete e por isso acabou atingida. As duas chegaram a ser encaminhada para o Hospital de Santo Ângelo, porém não resistiram aos ferimentos e faleceram algumas horas depois de serem internadas.

O motorista da caminhonete, um modelo S10, foi submetido ao teste do bafômetro que não apontou a ingestão de álcool. O homem, de 32 anos, não sofreu nenhuma lesão no acidente.