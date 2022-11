Incêndio criminoso em padaria é impedido pela Brigada Militar em Teutônia

publicidade

A Brigada Militar impediu um incêndio criminoso na madrugada desta sexta-feira em Teutônia. O efetivo do 40º BPM foi acionado para fazer uma averiguação na rua Balduíno Ninow, na Vila Esperança, onde dois indivíduos foram flagrados em atitude suspeita pelas câmeras de videomonitoramento da BM.

Os policiais militares abordaram um dos indivíduos no portão que dá acesso ao pátio de uma padaria. Já o outro suspeito estava no interior do pátio e segurava uma escada acessando o telhado do estabelecimento.

Com eles foram encontrados 13 litros de gasolina acondicionados dentro de galões e de garrafas pet. Em revista pessoal, um deles portava ainda um isqueiro dentro do bolso da calçada.

Interpelados, os dois homens, de 33 e 35 anos, ambos com antecedentes criminais, confessaram que são de Lajeado e estavam na cidade para invadir a padaria e atear fogo no estabelecimento por ordem de traficantes. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado.

Conforme BM, o Sistema Cidade Inteligente, que está sendo implantado em Teutônia, possibilitará o monitoramento de vários pontos da cidade. Ele conta inclusive com tecnologia de leitura de placas veiculares e de reconhecimento facial de indivíduos.