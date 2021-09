Incineradas cerca de 10,9 toneladas de drogas apreendidas pelas forças de segurança pública no RS

publicidade

Cerca de 10,9 toneladas de drogas foram incineradas no forno de uma empresa na Região Metropolitana de Porto Alegre. Houve a destruição de 10,1 toneladas de maconha; 408,4 quilos de cocaína; 265,2 quilos de crack; 3,1 mil comprimidos de ecstasy; 489 pontos de LSD; 6,5 quilos de skank; 158,5 gramas de haxixe; 187,7 gramas de MDMA; 29 quilos de cafeína e 42,6 quilos de insumos.

A queima dos entorpecentes ocorreu na última quarta-feira, mas foi divulgada nesta manhã pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil.

As drogas são resultado de diversas apreensões realizadas por todas as forças de segurança pública, seja municipal, estadual ou federal, em todo o Rio Grande do Sul. A eliminação delas foi autorizada pela Justiça.

O procedimento contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal na escolta desde a Capital até o local da incineração, sendo montado um forte esquema de segurança. Trata-se da terceira queima promovida pelo Denarc em 2021.