Indiciado suspeito de matar colega por causa de café em São Leopoldo

publicidade

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Leopoldo enviou à Justiça o inquérito sobre o homicídio do funcionário da uma empresa da cidade morto pelo colega com uma estocada, no dia 6 deste mês. De acordo com o delegado André Ferrão, o suspeito, de 54 anos, foi indiciado por homicídio doloso qualificado por motivo fútil e por meio que impossibilitou a defesa da vítima.

“Nas investigações ficaram esclarecidas que uma desavença ocorrida na manhã do homicídio teria sido motivada por discussão acerca do café. Apesar disso, o indiciado afirma que não foi este o motivo e alega que brincadeiras inadequadas ao ambiente de trabalho motivaram o crime”, disse o delegado de Homicídios. “Também pediremos a conversão da prisão temporária em preventiva”, acrescentou o delegado.

Segundo Serrão, o caso ocorreu no interior da empresa de revestimentos, na avenida Getúlio Vargas, bairro São João Batista, em São Leopoldo. A lesão, segundo o delegado, foi provocada por instrumento cortante.