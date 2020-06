Internado adolescente que esfaqueou a mãe em Canoas

publicidade

O adolescente que esfaqueou a própria mãe em Canoas já está recolhido em uma unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase/RS). A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira pela Polícia Civil. O crime ocorreu no dia 4 deste mês na residência da família no bairro São José. A vítima foi golpeada várias vezes com uma faca pelo menor de 15 anos de idade. Ferida gravemente, a mulher foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas, sendo submetida a uma cirurgia para recuperar o movimento dos dedos de uma das mãos, cujos tendōes foram seccionados, quando tentava defender-se das agressões. Os procedimentos foram instaurados pela Polícia Civil e Ministério Público.

O adolescente infrator foi apreendido pelos agentes da Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente de Canoas, sob comando do delegado Pablo Rocha, no feriado. Houve cumprimento de um mandado de apreensão preventiva expedido pela 2ª Vara Crime de Canoas, por ato equiparado ao crime de tentativa de homicídio. A investigação apontou que o mesmo adolescente já havia tentado matar a irmã de nove anos de idade mediante esganadura, fato não registrado pela família em boletim de ocorrência. O menor também já havia marcado o corpo da própria mãe com um objeto de metal previamente aquecido em fogo no dia 22 de abril deste ano.



O delegado Pablo Rocha destacou que a gravidade dos fatos impunha uma reação rápida de modo a proteger a família e até mesmo o próprio adolescente de seus atos. Ele ressaltou também que medidas excepcionais de cautela foram adotadas em razão do grande porte físico do adolescente. Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ªDPRM), delegado Mario Souza, avaliou que “o caso é impactante e foi tratado da forma mais eficiente possível”.

Outro caso recente de mãe sendo atacado por filho ocorreu na cidade de Rio Grande. Ao amanhecer da última quarta-feira, um jovem de 19 anos, matou a mãe, de 44 anos, e a sobrinha, de dez meses, na residência na localidade da Barra. Ele utilizou faca, tesoura, pá e pedaço de pau para cometer o crime dentro da residência.

A irmã dele viu a discussão entre mãe e filho e pulou uma janela em busca de ajuda. A Brigada Militar conseguiu então efetuar a prisão do jovem, apontado como violento e usuário de drogas. No ano passado, o indivíduo já havia sido preso após agredir a companheira, uma adolescente de 17 anos, grávida, cuja orelha foi arrancada por uma mordida dele. A prisão preventiva já foi decretada.