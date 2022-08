Jovem é executado dentro de carro em frente ao Heliponto Municipal de Imbé, no Litoral Norte

publicidade

Um jovem foi executado no final da madrugada deste sábado em Imbé, no Litoral Norte. A vítima, de 19 anos, foi morta dentro um Volkswagen Gol, de cor branca, que estava estacionado na avenida Nilza Costa Godoy, em frente ao Heliponto Municipal, perto da ponte Giuseppe Garibaldi, na área central da cidade. Um amigo estava junto e escapou ileso.

O crime foi cometido por um indivíduo que aproximou-se do veículo e efetuou quatro tiros à queima-roupa no jovem, sendo três na cabeça e um na perna. O atirador foi embora em seguida. A vítima residia no bairro São Francisco II, em Tramandaí.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a levar o jovem até o hospital em Tramandaí, mas ele não resistiu aos graves ferimentos e faleceu durante atendimento médico. A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas na ocorrência.

Em Porto Alegre, o corpo de um homem foi encontrado no final da madrugada deste sábado na rua Dom Luiz Guanella, no bairro Vila Ipiranga. A vítima foi morta a tiros. A ocorrência mobilizou a Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias.