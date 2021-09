Jovem é morta após roubo de celular na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Uma jovem de 20 anos morreu baleada, com um tiro no peito, durante um assalto na noite desta quinta-feira no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, o latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu perto das 20h.

A vítima havia saído do trabalho, no Barra Shopping Sul. Três criminosos a abordaram em uma parada de ônibus. Outras duas pessoas foram assaltadas pelo trio no mesmo local, conforme a Polícia.

A delegada Luciana Smith, da 20ª DP, revela que, conforme os relatos preliminares, a jovem não reagiu ao assalto. Testemunhas contaram que a vítima ficou nervosa e se atrapalhou para entregar o aparelho, sendo baleada em seguida.