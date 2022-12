Jovem com problemas mentais desaparece após brigas familiares em Gravataí

publicidade

Um jovem de 18 anos que sofre de esquizofrenia e é surdo está desaparecido desde às 16h do último sábado após desavenças familiares com o pai, que mora no bairro Breno Garcia, em Gravataí. O rapaz teria entrado em uma região de mata localizada próxima à parada 103 e não teria sido encontrado.Ele, que mora com a mãe em Pinhal, foi passar o Natal com a família paterna, quando ocorreu o fato.

Segundo a mãe, Renata Vargas, o filho fala em Libras e nunca ficou mais de 8 horas sumido, e que estaria sem documentos, vestindo apenas uma bermuda e camiseta. “O pai me disse que ele teve um surto psicótico, atacou as pessoas e fugiu”, relatou. Ela ainda disse que o pai e a madrasta foram procurar o rapaz no local, mas não encontraram, acionaram o Corpo de Bombeiros da região, que teria se recusado a fazer as buscas pelo jovem por estarem com pouco efetivo.

Segundo o sargento Pablo Maehler, que responde pelo batalhão que atende Gravataí, o Corpo de bombeiros foi acionado pela Guarda Municipal para ocorrência de pessoa desaparecida no bairro Breno Garcia. “A guarnição deslocou ao endereço do fato e fez contato com o senhor Marcos, pai do suposto sumido, o qual, relatou que seu filho desapareceu após desavenças familiares e que a família já havia efetuado buscas por ele nas proximidades, e deixou de fazer mais buscas após contato da amiga da vítima, que informou ao pai, que ele se encontrava no litoral.Não havendo mais necessidade do emprego da guarnição de serviço, este efetivo de Bombeiros retornou ao pelotão para atendimento das demais ocorrências que estavam pendentes”, esclareceu.

No entanto, a mãe da vítima disse que o filho não está no local e segue desaparecido. O titular provisório da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Robertho Peternelli, que está temporariamente à frente do caso, já que o delegado responsável pela área está deslocado na Operação Verão, disse que o alerta foi emitido para toda a rede de proteção e que a Brigada Militar já está ciente também do caso. "Então todos, inclusive a família, podem colaborar para informações mais concretas.Da nossa parte, vamos tentando contatos com os demais órgãos e tendo algo mais pontual, verificamos”, disse.