Jovem desaparecido é encontrado morto no interior de Tupanciretã

Um jovem de 22 anos, que estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira, foi encontrado morto na localidade de Abacatu, interior de Tupanciretã. A vítima não era vista desde que saiu para trabalhar e estava sendo procurada por seus familiares.

O jovem prestava serviço de motoboy e telentrega de medicamentos. Próximo ao corpo estava a motocicleta, uma CG 160 Vermelha. Ele foi sepultado na tarde desse sábado.

O delegado Adriano Rossi coordena as investigações para prender o autor do homicídio. A vítima foi morta com um tiro na cabeça.