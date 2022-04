Jovem pediu socorro a amigo enquanto coronel da PM dirigia até motel; veja o diálogo

publicidade

O jovem de 21 anos que denunciou ter ido a um motel com um coronel da Polícia Militar sob ameaça e ter disparado a arma dele para pedir ajuda, na madrugada do último sábado (9), pediu socorro a um amigo enquanto estava no carro com o militar, que dirigia em alta velocidade pela BR 070 em direção ao estabelecimento. Os relatos estão no inquérito policial ao qual o R7 teve acesso.

Na conversa, às 3h19, um amigo pergunta se o jovem chegou em casa. Ele responde que não e explica que um coronel da PM, armado, o obrigou a entrar no carro dele. O amigo diz que vai chamar a polícia, ao instante em que a vítima detalha características do carro – um modelo HB20, de cor branca – e reforça: "chama a polícia."

Um pouco mais adiante, na conversa, às 3h22, o jovem diz que o coronel "tá voltando pra sandu", em referência à Avenida Samdu, em Taguatinga, e que o militar "tá pondo arma na minha cabeça".

Confira o trecho do diálogo abaixo:

O diálogo segue até as 4h23min, com o amigo tentando entender o que está acontecendo e fazendo o possível para ajudar, mas a vítima não responde mais às mensagens. Passadas quase cinco horas, às 9h17min, o amigo pergunta se a vítima chegou em casa. Três minutos depois, o jovem responde apenas que está preso.

Confira outro trecho do diálogo abaixo:

Entenda o caso

Após os relatos acima, no último sábado (9), o jovem de 21 anos e o coronel Edilson Martins, 44 anos, foram para um motel em Taguatinga. No local, houve disparos com arma de fogo na área da recepção, o que gerou pânico entre os funcionários, que chamara a polícia.

Ao chegar ao motel, os militares encontraram o jovem com uma pistola nas mãos, completamente descarregada. Ele foi detido, junto com o coronel, e ambos foram levados para a delegacia. As funcionárias também prestaram depoimento, na condição de testemunhas.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que "será aberto processo apuratório para esclarecimento das circunstâncias do fato" e que "a corporação não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de quaisquer de seus integrantes".

Coação

Durante a tarde, os dois foram ouvidos na delegacia de Taguatinga Norte e apresentaram versões conflitantes. Aos agentes, o coronel alega que a relação foi consentida. Já o jovem relatou que foi coagido. Ele contou que estava com um amigo em uma distribuidora de bebidas, em Taguatinga, e foi abordado quando voltava para casa andando.

No trajeto, teria sido interpelado pelo coronel, que estava dentro de um veículo. Segundo o rapaz, o policial militar perguntou a ele se costumava usar drogas, o que o teria respondido que consumia apenas maconha. Diante da resposta, o militar teria lhe oferecido uma carona e disse que compraria o entorpecente para ele.

O jovem confirmou que entrou no carro, e Edilson contou a ele que foi agredido: tinha um ferimento no nariz que sangrava. Por isso, foi em casa, buscou a arma e queria ir atrás do agressor para se vingar, e queria que o rapaz o ajudasse. Com isso, passaram a rodar por Ceilândia a procura do indivíduo.

O rapaz relata que foi ameaçado a continuar no veículo, pois o coronel teria apontado a arma para a cabeça dele. Em seguida, ele diz que passou a ser assediado pelo PM, que fez sexo oral nele. Chegando à M Norte, o policial ordenou que o jovem comprasse cocaína e lança perfume. O entorpecente foi consumido ali mesmo, sobre uma bíblia que o policial guardava no porta-luvas.

Depois disso, o menino disse que o homem não informou para onde o levaria e passou a dirigir em alta velocidade pela BR-070. O jovem tentou alertar um amigo por mensagem. O PM, então, estacionou em um motel e levou o rapaz para a suíte, onde as investidas teriam continuado. Ele informou que escondeu a arma que estava na cama sob o travesseiro e aproveitou um momento de distração para pegar a pistola e as chaves e trancou o coronel dentro do quarto.

Fuga

Em seguida, o rapaz pegou o carro, passou a buzinar, ligou o pisca alerta e tentou deixar o local. À recepcionista, ele disse que tinha sido sequestrado e tentou chamar a atenção para que a polícia fosse acionada. Na fila da saída, já havia o carro de um cliente. O jovem bateu contra o carro, deu marcha ré, bateu também contra a coluna do estabelecimento e depois bateu no portão.

Sem conseguir sair, ele usou a arma para disparar contra o muro. Nesse ínterim, os funcionários do motel acionaram a Polícia Militar e informaram que havia um homem armado no local. Quando os PMs chegaram, o garoto se rendeu e passou a arma por debaixo do portão trancado.

Logo depois, os policiais liberaram o coronel e todos foram levados à delegacia. As quatro cápsulas disparadas e a arma foram recolhidas O jovem foi preso pelos crimes de dano e disparo de arma de fogo.

Internação

Já o coronel foi autuado pelo porte ilegal de arma de uso permitido e por estupro. O corregedor da PM foi à delegacia, mas o coronel não ficou preso. Depois do exame no Instituto Médico Legal, ele disse que estava passando mal. Ferido no nariz, foi internado na UTI de um hospital particular, escoltado.

Versão do coronel

Em seu relato, o coronel afirmou que esteve bebendo em um bar na praça do DI, em Taguatinga, e que quando deixou o local, trafegando pelas ruas da Ceilândia, viu um rapaz bonito e olhou para ele. Sem dizer nada, o homem teria se aproximado e o golpeado no rosto. Por isso, ele foi até em casa, pegou a arma e passou a procurar pelo agressor.

Foi quando teria encontrado o segundo rapaz – o jovem de 21 anos –, que levaria para o motel. O PM diz que perguntou ao jovem se conhecia o agressor, ao que o menino teria respondido afirmativamente e logo teria entrado no carro. Ele alega que as carícias teriam começado nesse momento e que eram recíprocas. O coronel disse que o rapaz colocou como condição para avançar com a relação o fornecimento de drogas e confirmou que consumiram os entorpecentes antes de seguir para o motel. Ele nega que tenha ameaçado o rapaz.