Jovem sobrevive a uma tentativa de execução na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Um jovem sobreviveu a uma tentativa de execução ocorrida na madrugada desta segunda-feira na avenida Ipiranga, em frente a um posto de combustível, nas imediações do cruzamento com a avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. O incidente ocorreu por volta das 3h.

O efetivo do 1º BPM foi acionado, após os relatos de disparos de arma de fogo na área. Ao chegar no local, os policiais militares foram informados por populares de que quatro ocupantes de um veículo foram os responsáveis por diversos tiros.

Baleada três vezes, a vítima, um adolescente de 17 anos, com mandado de internação por tráfico de drogas, foi encaminhada ferida ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) por uma guarnição do 9º BPM que estava próximo ao local. Dez estojos deflagrados de pistola calibre nove milímetros foram encontrados no local.

A Polícia Civil, através da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DPHPP), investiga o caso. Na manhã desta segunda-feira, o delegado Newton Martins explicou que o menor de idade estava em um Nissan Livina. O veículo "foi interceptado por um carro preto", sendo provavelmente esse um Fiat Argo. "Os tripulantes do Argo desceram armados e atiraram na vítima. Ainda não sabemos se ele estava dentro do Livina ou fora quando foi atingido", observou.