Justiça aceita ação penal pública do Ministério Público contra autor de chacina em creche em SC

O Poder Judiciário aceitou a ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) contra Fabiano Kipper Mai, 18 anos, autor da chacina cometida na creche Pró-Infância Aquarela, na cidade de Saudades, na região Oeste de SC. Agora, o jovem é réu no processo penal.

A defesa do acusado tem dez dias para apresentar argumentos e arrolar testemunhas. Após a data, inicia o prazo de cinco dias para que o MPSC se manifeste sobre a defesa apresentada. Com a prisão preventiva decretada, o jovem deve permanecer no presídio até a data do julgamento.

Fabiano Kipper Mai havia sido denunciado pelo MPSC por cinco homicídios consumados e 14 homicídios tentados, todos triplamente qualificados, devido ao ataque ocorrido na manhã do dia 4 deste mês. A denúncia foi oferecida pela Promotoria de Justiça de Pinhalzinho. O inquérito foi conduzido pela Polícia Civil .

Na ação penal pública encaminhada à Justiça, o MPSC pediu que o autor do crime seja julgado pelo Tribunal do Júri. A denúncia foi apresentada pelos promotores de Justiça Douglas Dellazari, responsável pelo caso, e Júlio Locatelli, designado para colaborar no inquérito.

As vítimas no ataque foram a professora Keli Adriane Aniecevski, 30 anos; a agente educadora Mirla Amanda Renner Costa, 20 anos; além dos bebês Sarah Luiza Mahle Sehn, de um ano e sete meses; Anna Bela Fernandes de Barros, de um ano e oito meses; e Murilo Massing, de um ano e nove meses. Todas foram golpeadas até a morte dentro da creche. Já um menino, de um ano e oito meses, sobreviveu apesar dos ferimentos.