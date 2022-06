Justiça de São Paulo decreta prisão de agressor de procuradora

publicidade

A Justiça de São Paulo decretou nesta quarta-feira (22) a prisão preventiva do procurador Demétrius Oliveira de Macedo, que agrediu na segunda-feira (20) a procuradora-geral da Prefeitura de Registro, Gabriela Samadello. As agressões foram gravadas e viralizaram.

A decisão se dá no mesmo dia em que a Polícia de São Paulo pediu a prisão. Segundo informações do Governo de São Paulo, o delegado Daniel Vaz Rocha, do 1º Distrito Policial de Registro, representou pela prisão do acusado na 1ª Vara Criminal da cidade.

De acordo com o despacho do delegado, o acusado “vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, expõe a perigo a vida delas e, consequentemente, a ordem pública”. O inquérito policial instaurado para apurar o caso reuniu fotos e vídeos da agressão, além de depoimento da procuradora-geral, para fundamentar o pedido de prisão preventiva.

Inicialmente, a mesma delegacia havia se decidido por manter Demétrius em liberdade sob o argumento de que não houve flagrante.

Gabriela Samadello, a vítima, havia aberto um processo contra o agressor devido ao comportamento dele. Ele soube, não gostou e desferiu uma sequência de socos e chutes na procuradora. Em depoimento à polícia, Demétrius afirmou que vinha sofrendo assédio moral. Procurado pela Record TV, ele não se manifestou sobre o caso.

Ataque

Outras mulheres que tentaram segurar Demétrius também foram agredidas. O procurador trabalhava com Gabriela na procuradoria havia nove anos e era subordinado a ela desde o começo deste ano.

A vítima afirmou que, se outras mulheres não tivessem ajudado, Demétrius a espancaria até a morte. "Fui violentamente atingida por uma cotovelada na cabeça, fui arremessada contra a parede. Nisso, ele veio para cima de mim e começou a me espancar no canto da parede, chutou muito a minha cabeça, chutou meu corpo inteiro", disse.

