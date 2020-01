Justiça decreta prisão temporária de autor de triplo homicídio em Porto Alegre

publicidade

O homem, autor do triplo homicídio ocorrido nesse domingo, na zona Sul de Porto Alegre, teve a prisão temporária decretada pela Justiça. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira pelo diretor da Divisão de Inteligência e Análise Criminal do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa, delegado Eibert Moreira Neto. O crime, que vitimou um casal e seu filho de 20 anos, ocorreu na Estrada do Varejão, no bairro Lami. A família retornava de um passeio matinal nas praias da Capital.

"Desde a hora do fato, nós iniciamos as diligências, foram coletadas informações que nos levaram a apontar com convicção o autor deste crime. Delegado de plantão, na ocasião, representou pela prisão preventiva, mas a Justiça deferiu a prisão temporária. A partir disso, as nossas equipes se mantiveram ativas, mas não conseguimos localizá-lo", explicou Moreira Neto.

O delegado relatou que trata-se de um crime chocante e que foi motivado por uma briga de trânsito. "O motorista da família acabou colidindo o veículo contra o carro do autor do crime, que estava parado. Como logo após o acidente, o condutor não parou, o suspeito decidiu ir atrás e pará-los. A partir daí, houveu um desentendimento e os disparos", disse Moreira Neto.

Conforme Moreira Neto, o autor do crime não possui o registro da arma usada no crime. "A arma que ele tinha era uma 9 milímetros, que antes era um calibre proibido, mas agora, desde o último decreto presidencial, foi permitida. Ainda assim ele não tinha o porte, portanto, estava com ela de forma ilegal", argumentou.

O delegado ainda relatou que, no momento do crime, o autor dos disparos estava na companhia da mãe. "Nós não sabemos ainda qual é o grau de participação dela. Não conseguimos falar com ela. Mas que fique bem claro: o decreto de prisão é somente contra o autor", esclareceu.