Justiça suspende CNH de motorista investigado por ameaçar ciclistas em Porto Alegre

O Tribunal de Justiça decidiu, nesta quarta-feira, pela apreensão da Carteira Nacional de Habitalação (CNH) e do veículo Voyage do motorista investigado por ameaçar ciclistas nas vias de Porto Alegre. De acordo com o juiz da 3ª Vara Criminal Sidinei José Brzuska, a decisão visa uma melhor averiguação das infrações ao evitar o uso indevido do automóvel e de objetos e instrumentos necessários à elucidação dos fatos.

O veículo foi localizado, na manhã desta quarta-feira, estacionado em uma rua do Loteamento Cavalhada, no bairro Cavalhada, pelo efetivo tático da Coordenadoria de Recursos Especiais. O carro foi recolhido por um caminhão guincho durante a ação.

Ainda em sua análise, o juiz Brzuska destacou que os crimes investigados, em tese, não comportam segregação, negando por esse motivo o pedido de prisão.

O caso

Segundo relato das testemunhas a identificação do motorista é retratada como uma homem de cor branca, dirigindo um Voyage branco. Ao visualizar os ciclistas ele arremessa o veículo, causando medo em quem esteja pedalando entre as vias do Parque Marinha do Brasil e a Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre.