Kombi com 87 quilos de cocaína é encontrada na fila da balsa em Rio Grande

Uma Volkswagen Kombi foi flagrada com 87 quilos de cocaína, avaliada em cerca de R$ 3 milhões, pela Polícia Civil na cidade de Rio Grande. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira no bairro Getúlio Vargas. A ação foi coordenada pela equipe do delegado Maiquel Fonseca, titular da 1ª DP.

Os agentes abordaram o veículo, com placas do Estado da Paraíba, quando estava parado na fila da balsa que seguiria para São José do Norte. O utilitário apresentava o vidro do motorista quebrado, o que reforçou mais ainda a suspeita.

Na revista, a equipe da 1ª DP encontrou o carregamento da droga escondido no interior da Kombi. Não houve prisões.

O delegado Maiquel Fonseca considerou que foi a maior apreensão de cocaína já efetuada na região. Ele destacou que a investigação prosseguirá a fim de descobrir a origem do entorpecente, que provavelmente seria uma entrega do narcotráfico.