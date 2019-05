Líder de facção que estava foragido é preso pela Polícia Civil

publicidade

Um helicóptero da Polícia Civil pousou no final da tarde deste sábado, em Porto Alegre, trazendo Anderson Ferreira Goularte, foragido desde agosto de 2016, quando escapou do Presídio Regional de Pelotas, na região Sul do Estado. Ao chegar na Capital, ele foi conduzido à Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). Goularte foi capturado na última quinta-feira junto com a namorada em Ciudad del Leste, no Paraguai. A prisão é resultado de seis meses de investigação e trabalho de inteligência da Polícia Civil gaúcha. A ação contou com apoio da polícia paraguaia.

Após ser extraditado do país vizinho, Goularte - que é o principal líder de uma organização que age no Rio Grande do Sul - ficou detido na Polícia Federal de Foz do Iguaçu. O delegado Rafael Lopes, da Delegacia e Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que acompanhou o grupo até Foz do Iguaçu voltou no mesmo voo, afirma que a prisão de Goularte é "um golpe duro na criminalidade". "Os processos em que ele já foi condenado somam mais de 54 anos de prisão, mas ainda tem outros em andamento", observa.

Para trazer Goularte ao Rio Grande do Sul, Lopes explica que um grupo com seis policiais civis se deslocou até Foz do Iguaçu. O voo de retorno à Capital gaúcha durou três horas e meia. "É uma prisão importante, pois ele é acusado de muitos homicídios e considerado um cara muito violento", destaca. Conforme a Polícia Civil, Goularte foi mentor de uma fuga cinematográfica, que jogou um caminhão contra o muro da casa prisional. Conforme Lopes, ele foi o último, dos seis fugitivos, a ser capturado. "O grupo dele é responsável por boa parte das drogas que entravam em Pelotas", afirma.