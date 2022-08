Ladrão é baleado e morto após roubar telefones celulares no Centro de Porto Alegre

publicidade

Um ladrão de telefone celular foi baleado e morto no final da noite dessa sexta-feira no Centro de Porto Alegre. Ele foi atingido possivelmente pelas costas e tombou sem vida na esquina das ruas Vigário José Inácio e General Vitorino. Policiais militares do 9º BPM compareceram no local, que ficou isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Uma equipe volante do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve presente.

As primeiras informações apontam que o indivíduo morto e um cúmplice, armados com uma faca, roubaram os telefones celulares de dois pedestres na praça Raul Pilla, na avenida João Pessoa, por volta das 23h40min. A dupla correu em direção à avenida Senador Salgado Filho. Um homem, aparentemente com cerca de 50 anos de idade, de cabelos grisalhos, baixo e gordo, aproximou-se das vítimas e perguntou o que tinha acontecido.

Em seguida, ele saiu atrás dos suspeitos, aos gritos de “pega ladrão”. Na esquina das ruas Vigário José Inácio e General Vitorino, o homem atirou em um dos ladrões, sendo que esse caminhou alguns metros e tombou sem vida, em frente ao prédio de número 182 da rua General Vitorino. Ainda não identificado, o suspeito morto, de cor branca, aparentava ter entre 25 e 30 anos de idade.

Após realizar os disparos, o atirador deixou o local e não foi localizado pelos policiais militares do 9º BPM apesar das buscas. O telefone celular de uma das vítimas assaltadas foi encontrado com o morto, que já reconhecido como um dos autores do roubo. O outro aparelho telefônico roubado teria ficado com o cúmplice, que sumiu e não foi encontrado.