Laudo do IGP deve esclarecer causa da morte de criança em São José do Ouro

A Polícia Civil ainda não sabe a causa da morte do menino de três anos de idade ocorrida na noite de domingo passado em São José do Ouro. “Estamos aguardando o resultado da perícia para termos uma análise técnica da causa mortis”, afirmou na manhã desta quarta-feira o delegado José Marcos Falcão à reportagem do Correio do Povo, referindo-se aos laudos do Instituto-Geral de Perícias.

A criança havia sido levada pela mãe, de 21 anos, ao Hospital São José. A morte aconteceu durante o atendimento médico. Devido às lesões constatadas, o corpo foi encaminhado para Posto Médico-Legal de Passo Fundo. A Polícia Civil foi então acionada e começou a investigação.

A criança encontrava-se sozinha com o padrasto, de 21 anos, na residência, pois a mãe havia saído. Na volta para casa, ela notou que o filho estava passando mal e levou-o já inconsciente, com ajuda de vizinhos, ao hospital. O padrasto alegou que a criança tinha caído durante o banho.

O casal já prestou depoimento na DP de São José do Ouro. “Os pais foram ouvidos na condição de testemunha”, frisou o delegado José Marcos Falcão. O trabalho investigativo prossegue para elucidar que houve realmente com a criança e apurar devidas responsabilidades.