Loja de departamentos é arrombada no Centro de Porto Alegre

Uma loja de departamentos foi arrombada no final da madrugada deste sábado no Centro Histórico de Porto Alegre. Situado na rua Doutor Flores, o estabelecimento comercial foi invadido por três ladrões. Imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação.

Conforme a Brigada Militar, os criminosos acessaram e saíram do interior da loja pelo teto do estabelecimento, localizado no segundo andar do prédio. Eles furtaram telefones celulares, notebooks e caixas de som, além de outros aparelhos de pequeno porte. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados.

As mercadorias estavam expostas nos mostruários, sendo que os indivíduos não lograram êxito no acesso ao estoque do estabelecimento. Três bolsas que seriam utilizadas para carregar outros produtos foram abandonadas no local.