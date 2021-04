Lojas e agências em Porto Alegre e Viamão são alvos de vandalismo

publicidade

A Polícia Civil e a Brigada Militar entraram em alerta após o registro de ataques de vandalismo, entre a noite de terça e madrugada desta quarta-feira, em Porto Alegre e Região Metropolitana. Vidraças de estabelecimentos comerciais e bancários foram quebradas sobretudo por esferas de metal disparadas possivelmente por armas de airsoft. Em Viamão, por exemplo, mais dez lojas ao longo da avenida Salgado Filho, na ERS 040, foram alvo da ação criminosa que pode ter sido orquestrada. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram um caminhão baú passando na frente de uma revenda de veículo no exato momento em que os vidros se quebraram. A possibilidade deenvolvimento deste veículo está sendo apurada pelas autoridades.

Em Porto Alegre, três bancos foram atacados na avenida Assis Brasil, Já ao longo das avenidas Carlos Gomes, Salvador França e Tarso Dutra, duas revendas de veículos, um fast food, um cursinho pré-vestibular e um plantão imobiliário estão entre as mais de 15 vítimas na região. Nem um relógio de rua foi poupado. Outros locais da região teriam registrado igual situação. Na manhã desta quarta-feira, os prejuízos ainda podiam ser vistos. Qualquer informação sobre os responsáveis deve ser repassada, mesmo sob anonimato, aos telefones 197 da PC e 190 da BM.

Foto: Guilherme Almeida

Investigação

O Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da Polícia Civil divulgou uma nota oficial. “O Departamento de Polícia Metropolitana tomou conhecimento dos fatos e está fazendo levantamento das ocorrências registradas, a fim de realizar uma investigação conjunta com as delegacias de polícia respectivas. A divisão de inteligência do departamento está realizando esse levantamento e auxiliando nas investigações. Caso alguma ocorrência não tenha sido registrada, a Polícia Civil orienta que o registro policial seja realizado, bem como quaisquer informações que a população possa ter sobre tais fatos sejam repassadas à Polícia Civil”, informou.

Monitoramento

O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da Brigada Militar também posicionou-se em uma nota oficial. “O Comando de Policiamento da Capital (CPC) informa que Porto Alegre registrou eventos similares aos acontecidos em Viamão em vários pontos da capital e eles podem estar relacionados com os que ocorreram na Região Metropolitana. O policiamento será reforçado e está sendo desenvolvida atividade de inteligência visando colaborar com a Polícia Civil para a identificação desses autores”, manifestou-se.

Levantamento

Em entrevista ao Correio do Povo, a titular do DPM, delegada Adriana Regina da Costa, afirmou que é “muito cedo para avaliar” a motivação e quem são os responsáveis pelo vandalismo em série. “Estamos ainda levantando quais são os locais, pois têm pessoas que não registraram as ocorrências. Vamos tentar mapear e identificar onde são”, explicou. A verificação de quais delegacias atendem as áreas também está sendo feita. “Vamos fazer um trabalho em conjunto”, adiantou. A delegada Adriana Regina da Costa disse que relatos de supostos ataques em outras cidades estão sendo checados.Imagens de câmeras de monitoramento estão sendo procuradas pelos policiais civis.

Informações

Já o comandante do CPC, tenente-coronel Alexandre da Rosa, confirmou que o comércio foi o principal alvo dos vândalos em Viamão. “Estamos trabalhando nas informações junto com a Polícia Civil", frisou o coronel Alexandre da Rosa, enfatizando que a BM vai monitorar toda a Região Metropolitana.

Responsável pelo 18º BPM de Viamão, major Alexander Duarte, calculou que mais de dez estabelecimentos comerciais foram atacados entre as paradas 39 e 42 da avenida Salgado Filho, na ERS 040. Ele citou revendas de veículos e lojas de material de construção, entre outras. “Estamos trocando também muita informação com Porto Alegre”, assegurou.