Luísa Sonza se diz "arrasada" após morte durante show em Porto Alegre

publicidade

A cantora Luísa Sonza se pronunciou pela primeira vez, através do twitter, sobre a morte da estudante Alice Moraes de 27 anos, ocorrida durante o seu show, na madrugada do último domingo em Porto Alegre.

Após ser indagada por uma fã pelo silêncio, a artista gaúcha respondeu: “Só soube ontem de tudo que aconteceu e tô arrasada com isso. Minha preocupação antes foi falar com a família. Primeiro pedi para encontrar o número da mãe ou irmã para depois vir falar algo publicamente. Desejo muita força à família e espero que o caso seja apurado o mais rápido possível”.

Só soube ontem de tudo que aconteceu e tô arrasada com isso. Minha preocupação antes foi falar com a família. Primeiro pedi p encontrar o número da mãe ou irmã p dps vir falar algo publicamente. Desejo muita força a família e espero que o caso seja apurado o mais rápido possível. — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) July 21, 2022

Veja Também

Alice Moraes, estudante de Medicina Veterinária, passou mal durante o show da cantora e acabou falecendo. A irmã e amigos que estavam com ela no local alegam negligência por parte do atendimento médico, realizado pela TRANSUL Emergências Médicas.

O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia da Polícia Civil. O inquérito tem prazo de 30 dias, mas pode ser prorrogado.