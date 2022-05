Mãe de torcedor do Brasil de Pelotas internado fala que filho sofreu "tentativa de homicídio"

publicidade

Marta Moraes Cardoso, mãe do torcedor do Brasil de Pelotas, Raí Duarte, de 33 anos, conversou com a reportagem do Correio do Povo após seu filho completar cinco dias internado em estado grave no Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. Ela está na Capital e garante: "Só saio daqui com ele". O quadro dele é considerado estabilizado, sendo mantido sob sedação e ventilação mecânica. Segundo ela, o filho sofreu uma "tentativa de homicídio" da Brigada Militar, que atuou em confusão envolvendo as torcidas do Xavante e do São José. "Primeiro quero que ele fique bem, depois vamos atrás de Justiça. O que houve foi uma tentativa de homicídio. A Brigada tentou matar o meu filho”, afirmou.

Conforme Marta, Raí é agente de saúde em Pelotas, casado e sua esposa está grávida de três meses do primeiro filho. "Hoje ganhei um ânimo quando soube que tiraram a medicação para a pressão e suturaram a barriga dele após olhar como estavam os órgãos. Só não tem previsão ainda para suspender a sedação", explica.

Com o filho sedado, a mãe lamenta que celebrará o Dia das Mães pela primeira vez sem falar com Raí. “Eu só queria que tirassem a sedação, que ele conseguisse respirar bem e conversar. O Raí nunca tinha estado doente e hospitalizado como está. Ele não teve traumatismo craniano”. Sobre a entrada do filho no hospital, Marta conta que ele nunca havia sido hospitalizado ou ficado doente neste nível. “O médico disse que meu filho entrou consciente, porém com dores abdominais, ao lado de um policial da Brigada Militar”, revela.

Entenda a confusão

O episódio teve origem na partida entre São José x Brasil de Pelotas, no empate em 1 a 1, no domingo, em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Xavante na 17ª posição, na zona do rebaixamento para a Série D, e o Zequinha em 14º.

A confusão começou ainda na arquibancada sul. Conforme relatos, torcedores do São José pegaram uma faixa que pertencia a torcedores do Brasil de Pelotas. Após isso, houve troca de agressões ainda dentro do estádio. Depois do jogo, as imagens mostram agentes da Brigada Militar entrando e saindo de ônibus das excursões.

Já na segunda-feira, pela manhã, os dois clubes divulgaram notas oficiais lamentando o ocorrido. Os dois clubes repudiaram a violência nas arquibancadas e o que aconteceu após a partida, que resultou nos torcedores feridos.

