Macaco sagui é resgatado de cativeiro durante operação policial em São Leopoldo

Um macaco sagui foi resgatado na manhã desta sexta-feira em uma ação conjunta de policiais civis gaúchos e catarinenses em São Leopoldo. A operação Carga Pesada investiga uma quadrilha especializada em furtos de caminhões "muck” e extorsões.

A mobilização envolveu agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, sob comando do delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, e da DP de Braço do Norte, de Santa Catarina.

Duas criminosas,de 32 e 36 anos, foram presas respectivamente nos bairros Arroio da Manteiga e Duque de Caxias, em São Leopoldo. Durante as diligências, as equipes policiais flagraram um macaco sagui em cativeiro. A posse do primata, que faz parte da fauna nativa, é proibida pela legislação ambiental. O animal foi então resgatado.