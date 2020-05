Maconha e droga sintética são recolhidos no bairro São Geraldo, em Porto Alegre

publicidade

Uma ação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil resultou na apreensão de 1,5 quilo de maconha em Porto Alegre. Os agentes recolheram também drogas sintéticas, sendo 120 comprimidos de ecstasy, 29 pontos de LSD e 17 gramas de MDMA, além de R$ 1.470,00 em dinheiro. A ação ocorreu na noite dessa quinta-feira no bairro São Geraldo.

O flagrante foi efetuado pela equipe da 2ª Delegacia de Investigações do Denarc, sob comando da delegada Caroline Jacobs. Após monitoramento, os policiais civis identificaram um local que servia como depósito e centro de distribuição de entorpecentes para modalidade tele-entrega. Não houve prisões.