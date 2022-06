Maconha que viria ao Rio Grande do Sul é interceptada antes pelo Denarc em Santa Catarina

publicidade

Cerca de 24 quilos de maconha que viriam ao Rio Grande do Sul foram interceptados antes em Santa Catarina pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil. A equipe do delegado Gabriel Borges viajou até a cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis. A droga já estava pronta para a viagem em um veículo, que também foi recolhido.

De acordo com o delegado Gabriel Borges, a investigação começou após o recebimento de denúncias de que um veículo estaria trazendo drogas de SC para o RS. O transporte do entorpecente “aproveitaria” o feriadão.

Os policiais civis já apuraram que o destino final da maconha seria o Litoral Norte, onde seria então distribuída na região. O preso foi conduzido ao sistema prisional catarinense.