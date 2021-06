Mais de 1,8 tonelada de droga já foi apreendida de uma facção do Vale do Rio dos Sinos

publicidade

A recente apreensão de cerca de 30 quilos de maconha em São Leopoldo, durante uma operação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil, faz parte de uma ofensiva contra a facção criminosa sediada na região do Vale do Rio dos Sinos. Mais de 1,8 tonelada de droga já foi apreendida. O novo flagrante, com um traficante preso, ocorreu no bairro Santos Dumont.

Em entrevista nesta quarta-feira à reportagem do Correio do Povo, o delegado Alencar Carraro lembrou que o mesmo trabalho investigativo contra a facção resultou em maio na descoberta de 865 quilos de maconha, avaliada em mais de R$ 1 milhão, em um sítio na ERS 020, em Taquara. Já em dezembro do ano passado, a equipe encontrou cerca de 800 quilos de maconha, 6,5 quilos de cocaína, 142 quilos de insumos de droga, em torno de 2,5 quilos de crack, em uma ação em Cachoeirinha e Porto Alegre. Na ocasião, um vereador cachoeirinhense foi detido.

O delegado Alencar Carraro ressaltou que várias diligências têm sido realizadas desde então dentro das investigações. Na apreensão dos cerca de 30 quilos, ocorrida entre as últimas segunda e terça-feira, o criminoso preso alertou dois cúmplices com silvos de um apito no momento da chegada dos agentes.

A dupla fugiu, mas um deles, um adolescente, foi identificado e terá o pedido de internação encaminhado pelos policiais civis. O menor de idade havia sido flagrado pelo Denarc no dia 26 de maio passado na posse de drogas no mesmo local.

Duas residências foram alvo da operação do Denarc. Ao ingressarem em uma das casas, os agentes constataram que o imóvel encontrava-se vazio. Não havia móveis, utensílios ou objetos de cunho pessoal, servindo apenas como depósito. A droga foi localizada em um dos cômodos, sendo que parte em tijolos e o restante já fracionada e embalada. Uma balança de precisão e um telefone celular foram recolhidos.