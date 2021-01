Mais de 135 munições são apreendidas em Mostardas, no Litoral Norte

publicidade

Mais de 135 munições foram apreendidas pela Brigada Militar no Litoral Norte. Na noite de sexta-feira, o efetivo do 8º BPM prendeu um criminoso com o carregamento de cartuchos de diversos calibres em Mostarda. Um cúmplice dele conseguiu escapar no momento da abordagem.

Os policiais militares recolheram ainda uma pistola calibre 40 com numeração raspada e dois carregadores, um revólver calibre 38 também com identificação suprimida, mais de 1,1 quilo de maconha e cocaína, além de quatro balanças de precisão e uma mochila.

Em seguida, o 8º BPM recebeu a informação de que o indivíduo que havia fugido havia entregue drogas a outro homem em um local próximo. Esse foi localizado e detido com dez gramas de cocaína.

Já em Osório, três traficantes foram presos também na noite de sexta-feira pelo 8º BPM no bairro Caravaggio. Houve o recolhimento de 92 porções de cocaína, uma porção de maconha e R$ 619, 00, além de apetrechos para o tráfico de drogas,

Na madrugada de sábado, a ação ocorreu no bairro Palmital, também em Osório. Os policiais militares detiveram um traficante que fazia tele entrega de entorpecentes com um Ford Fiesta. O criminoso tinha um revólver calibre 38 com cinco munições, três porções de cocaína e R$ 1,2 mil em dinheiro da venda dos tóxicos. Em sua residência foram encontradas mais três porções de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão e R$ 221,00 em dinheiro.