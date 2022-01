Mais de 18 toneladas de cocaína foram apreendidas nas fronteiras do Brasil em 2021

publicidade

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), divulgou nesta sexta-feira o balanço da quantidade de cocaína apreendida nas regiões de fronteira do Brasil em 2021 – mais de 18 toneladas. Conforme o Governo Federal, o número representa um aumento de 125% se comparado ao ano anterior. Já em relação a 2019, o crescimento chega a 800%.

As apreensões geraram um prejuízo de R$ 620 milhões aos criminosos. Em 2020, o prejuízo foi de R$ 200 milhões, com a apreensão de oito toneladas de cocaína. A região Centro-Oeste foi a com mais registros, cerca de 12 toneladas. Em Mato Grosso, de uma única vez, foi interceptada uma carga com uma tonelada da droga.

O Ministério também informou que, no ano passado, foram mais de R$ 2 bilhões de prejuízo aos criminosos, com apreensão de mais de 560 toneladas de drogas, 36 milhões de maços de cigarros, além de embarcações, veículos e outros produtos oriundos do contrabando.

