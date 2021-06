Mais de 31 quilos de maconha são apreendidos pela Brigada Militar em Bagé

publicidade

Mais de 31 quilos de drogas foram apreendidos pela Brigada Militar na noite de quarta-feira em Bagé. Cinco traficantes foram presos na ação deflagrada pelo efetivo do 6º RPMon. Após deixarem uma propriedade na Estrada do Passo do Peres, dois indivíduos com uma mochila em uma motocicleta foram abordados e detidos com cerca de 9,6 quilos da droga no bairro Getúlio Vargas.

Já no sítio, os policiais militares do 6º RPMon flagraram outras três pessoas, sendo dois homens e uma mulher que estava foragida. No local foram encontrados outros 21,7 quilos de maconha. Houve ainda o recolhimento de uma balança de precisão, dois telefones celulares e R$ 166,00 em dinheiro.