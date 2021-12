Mais de 5 mil munições são apreendidas em operação contra a caça de animais silvestres no Litoral

publicidade

A Delegacia do Meio Ambiente (Dema) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreendeu mais de 5 mil munições de várias calibres e 28 armas utilizadas na prática do crime de caça de animais silvestres, como marrecão, capivara, tatu e ratão do banhado. A operação ocorreu na manhã desta quinta-feira no distrito da Solidão, em Mostardas, no Litoral Sul, além de Capivari do Sul, no Litoral Norte.

A ação foi coordenada pela delegada Marina Ver Goltz. Houve o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão. Os policiais civis recolheram ainda petrechos de caça e pesca, suprimentos para recarga e acessórios para arma de fogo, além de mais de 90 quilos de carnes congeladas oriundas da caça, um freezer e telefone celulares, entre outros materiais. Os agentes efetuaram a prisão de dois caçadores em flagrante pela posse de arma de fogo de uso permitido, sendo arbitrada fiança com valores a serem pagos pelos autuados.

"A investigação teve início em setembro de 2021 a partir de denúncia de caça ilegal e uso de armamentos e/ou acessórios ilegais, tais como silenciadores”, explicou a titular da Dema. “Conforme denunciado, os integrantes do grupo criminoso reúnem-se para caçada ilegal de animais silvestres na região, especialmente de marrecões, abatendo as aves para serem comercializadas”, acrescentou.

“Segundo apurado, uma pessoa limpava as aves no valor de R$ 7,00, que posteriormente seriam vendidas por cerca de R$ 30,00, pelos próprios caçadores", complementou a delegada Marina Ver Goltz.

A operação contou com o apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da Associação Riograndense de Proteção Animal e Meio Ambiente.