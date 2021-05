Mais de 600 porções de drogas são apreendidas em duas horas pela Brigada Militar em São Leopoldo

publicidade

A Brigada Militar apreendeu 491 saquinhos de maconha e 118 buchas de cocaína com dois traficantes em São Leopoldo. O flagrante ocorreu na noite de sexta-feira no bairro Santos Dumont. Em duas horas, a Força Tática do 25º BPM esteve no mesmo ponto de venda de entorpecentes em um beco da região.

Na primeira abordagem, um indivíduo foi visto saindo do beco em atitude suspeita. Ao efetuar a prisão, os policiais militares recolheram R$ 50,00 em dinheiro e sete porções de maconha. Nas buscas no local, uma sacola contendo 324 porções de maconha, um caderno de anotações e R$ 2.235,00 em dinheiro do narcotráfico foram recolhidos.

Depois, o efetivo da Força Tática do 25º BPM retornou ao local e visualizou um outro suspeito. Ele portava 118 porções de cocaína e 160 porções de maconha, sendo também detido. As duas ocorrências foram registradas na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de São Leopoldo.