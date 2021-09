Mais de meia tonelada de haxixe é apreendida pela Polícia Federal próximo de Fernando de Noronha

publicidade

A Polícia Federal, em atuação conjunta com a Marinha do Brasil, interceptou mais de meia tonelada de haxixe em um veleiro a 180 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha. A embarcação, de bandeira panamenha, estava com um carregamento de 632,65 quilos da droga. O flagrante ocorreu na madrugada do último domingo.

Dois tripulantes, ambos de nacionalidade italiana, foram presos em flagrante e conduzidos no início da madrugada desta quarta-feira, juntamente com o entorpecente, para a sede da Polícia Federal em Natal, no Rio Grande do Norte. O barco teria partido da Europa, sendo abordado no alto-mar por um navio-patrulha da Marinha do Brasil que levava os policiais federais.

Somente em 2021, a Polícia Federal do Rio Grande do Norte e a Marinha do Brasil participaram de outras duas grandes apreensões de drogas em alto-mar. Na primeira, em 14 de fevereiro, foram apreendidas 2,2 toneladas de cocaína na costa de Pernambuco. Já a segunda, em 16 de junho, resultou no recolhimento de cerca de 4,3 toneladas de haxixe, a 426 quilômetros de Recife.