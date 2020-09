Mais de meia tonelada de maconha é encontrada em carro de Pelotas na BR 262, no Mato Grosso do Sul

publicidade

Mais de meia tonelada de maconha foram apreendidos em um veículo com placas da cidade gaúcha de Pelotas pela Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul. Trata-se de um Fiat Uno que foi encontrado abandonado na noite de domingo na BR 262, em Águas Claras.

O efetivo da PRF recolheu 631 quilos da droga no interior do automóvel que exalava forte odor do entorpecente. Conforme os policiais rodoviários federais, nenhum suspeito foi localizado.