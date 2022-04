Mais de R$ 16,4 mil do narcotráfico são apreendidos pela Brigada Militar em Novo Hamburgo

publicidade

A Brigada Militar apreendeu na madrugada desta sexta-feira a quantia de mais de R$ 16,4 mil em dinheiro, proveniente do narcotráfico, em Novo Hamburgo, na região do Vale do Rio dos Sinos. Um traficante foi preso na ação realizada no bairro Rondônia.

Após trabalho do setor de inteligência, o efetivo da Força Tática do 3º BPM efetuou patrulhamento tático a pé na região e abordou o criminoso, de 48 anos, que carregava uma sacola. Além do dinheiro, os policiais militares recolheram 67 porções de cocaína, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, um telefone celular e uma balança de precisão.

Já em Sapucaia do Sul, a Força Tática do 33º BPM flagrou um adolescente, de 17 anos, com 116 porções de maconha e 63 pinos de cocaína no Bairro Pasqualini. A ação ocorreu na noite dessa quinta-feira.

Em Cachoeirinha, o 26º BPM deteve um indivíduo, de 25 anos, por tráfico de entorpecentes no bairro Distrito Industrial. Ele portava 141 porções de cocaína, um telefone celular e R$ 520 em dinheiro.

Em Canoas, um trio de traficantes foi preso pelo 15° BPM durante ações nos bairros Mathias Velho e São Luiz, resultando na apreensão de 58 porções de cocaína, 19 porções de maconha e certa quantia em dinheiro.



Em Porto Alegre, o efetivo do 1º BPM prendeu uma mulher no bairro Santa Tereza, uma das áreas conflagradas. Os policiais militares apreenderam uma espingarda calibre 12 com dez munições, uma pistola calibre 380 com 57 munições, um revólver calibre 389 com cinco munições, 727 pinos de cocaína, 260 porções de crack, material para embalar drogas e dois telefones celulares.