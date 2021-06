Mais de R$ 2,5 milhões em pasta base de cocaína são apreendidos pela PRF em Osório

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante com mais de R$ 2,5 milhões em pasta base de cocaína na manhã desta terça-feira na BR 101, em Osório. Cerca de 20 quilos da droga estavam em uma Fiat Strada, com placas de Palhoça, em Santa Catarina, que foi abordada após informações do serviço de inteligência.

A caminhonete tinha um fundo falso. O entorpecente foi descoberto por um cão de faro da Brigada Militar, que apontou indícios da presença de narcótico entre a carroceria e a cabine do veículo.

O motorista, de 37 anos, que tinha antecedentes criminais por apropriação indébita, foi preso em flagrante por narcotráfico, sendo encaminhado para a Polícia Civil de Osório.