Mais de R$ 400 mil em vestuário são apreendidos pela Receita Federal em Vera Cruz

publicidade

A Receita Federal apreendeu um caminhão transportando grande quantidade de vestuários, avaliados em mais de R$ 400 mil, que entraram irregularmente pelo Rio Grande do Sul. O flagrante foi efetuado na manhã desta quarta-feira na ERS 287, em Vera Cruz, na região do Vale do Rio Pardo.



A carga era procedente da fronteira com o Uruguai. Ela estava sob a carroceria de um caminhão, com placas de São José dos Pinhais, no Paraná. O motorista vai responder pelo crime de descaminho. O veículo e a mercadoria ficaram retidos.