Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pela PRF na BR 386, em Sarandi

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta terça-feira no km 136 da BR 386, em Sarandi. A droga estava escondida entre paletes com carne de frango congelada no interior de um caminhão baú frigorífico Scania.

O efetivo da PRF havia sido alertado sobre a vinda da carreta de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Após a abordagem do veículo, os agentes encontraram os fardos de droga na câmara fria, no meio da carga de congelados.

O peso total do entorpecente ficou em 1.124 quilos. Com a descoberta, o motorista, um paranaense de 37 anos, foi preso em flagrante. A ação contou com a participação dos fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que deram apoio na verificação.