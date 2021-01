Mais um envolvido em furto milionário de joalheria de Santa Maria é preso em Santa Catarina

publicidade

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou a prisão de mais um envolvido no furto milionário de uma tradicional joalheria, ocorrido em maio de 2020 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, os agentes da Diretoria de Inteligência e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) prenderam o suspeito, de 39 anos, em um imóvel situado na rua Dante de Patta, na praia dos Ingleses, no Norte da Ilha de Florianópolis.

A ação foi coordenada pelo delegado John Vieira, da CORE. Por cerca de uma semana, os agentes monitoraram o local. Várias materiais utilizados no furto qualificado foram apreendidos. Uma mulher estava junto e foi também detida para averiguação.

Em julho do ano passado, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal tinham detido outros dois suspeitos em uma Chevrolet Spin, com placas de São José, que trafegava na BR 101, em Itajaí. Houve na ocasião o recolhimento de uma mochila com relógios novos ainda com etiquetas de preço, joias, celulares, óculos escuros de grife e R$ 1.912,00 em dinheiro.

Caso

O crime ocorreu em 18 de maio de 2020, quando uma quadrilha invadiu a joalheria localizada na rua do Acampamento, em Santa Maria. Na ocasião, os criminosos tinham o objetivo de arrombar o cofre. Joias, relógios, óculos de grife e dinheiro foram levados. O prejuízo estimado foi de cerca de R$ 2 milhões.