Mais um envolvido na morte de garoto de 13 anos em Osório é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu mais um envolvido no assassinato de um garoto, de 13 anos, ocorrido no dia 15 deste mês em Osório, no Litoral Norte. Trata-se de um jovem, de 21 anos, detido com mandado judicial nesta terça-feira. Um adolescente , de 15 anos, já havia sido identificado e recolhido pela equipe do delegado João Henrique Gomes no mesmo dia do crime. Ambos confessaram o homicídio.

Segundo o titular da DP de Osório, o corpo da vítima havia sido encontrado no interior de uma jazida, às margens da ERS 389, na zona rural do município, com marca de um disparo de arma de fogo. As investigações apontaram que a motivação foi “extremamente banal e fútil”, mas a mesma não foi revelada publicamente pelos policiais civis.

“O crime chocou a cidade, diante da banalidade e da insignificância da motivação, além do desrespeito e da indiferença dos investigados frente ao bem tutelado: a vida humana. As investigações prosseguem, não sendo descartadas novas ações e prisões de envolvidos”, declarou o delegado João Henrique Gomes.