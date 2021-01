Mais um flagrante da operação Anjos da Lei é realizado pela Polícia Civil

publicidade

A Polícia Civil deflagrou uma ação no âmbito da Anjos da Lei, cujo objetivo é coibir o tráfico de drogas nas imediações dos estabelecimentos de ensino. Na manhã deste sábado, os agentes da 3ª DP de Canoas, sob comando do delegado Rodrigo Caldas, apreenderam drogas e prenderam três traficantes.

O flagrante ocorreu nas proximidades de uma escola no bairro Guajuviras. O local foi monitorado antes pelos policiais civis. As drogas encontravam-se estocadas em diferentes pontos. Um total de 21 pinos de cocaína e 35 pedras de crack foi apreendido em uma residência de onde os traficantes entravam e saíam para buscarem drogas para venda.

Já 25 porções e um meio quilo de maconha foram descobertas no quintal de outra casa e escondida inclusive dentro de fraldas. Já mais de R$ 100,00 em dinheiro, decorrente das vendas, foi localizado no fundo de sacos de lixo cheios de roupas. Dois telefones celulares foram ainda recolhidos.

“Essa ação teve especial relevância, pois a repressão ao tráfico de drogas nas proximidades de instituições, que por lei devem ser coibidas com mais rigor, possui importante fundamento na maior vulnerabilidade de determinados indivíduos" E acrescenta: "Esse tipo de ação policial terá continuidade”, disse o delegado Rodrigo Caldas.



Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, destacou que “foi uma mais uma ação de proteção a área escolar no município de Canoas” e que “foi fundamental a atuação investigativa na repressão ao tráfico de drogas perto de instituições de ensino com grande circulação de crianças e adolescentes as quais a lei penal atribui maior rigor”.

FACÇÃO

Os agentes da 1ª DP de Sapucaia do Sul, coordenados pelo delegado Gabriel Borges, apreenderam recentemente cerca de cinco quilos de cocaína, crack e maconha em uma ação realizada no bairro Scharlau, em São Leopoldo. Dois traficantes foram presos. Houve o recolhimento ainda de uma espingarda e de um revólver, além de dois radiocomunicadores.



As investigações duraram cerca de um mês. Os policiais civis apuraram que um ponto de venda de entorpecentes de Sapucaia do Sul estava sendo abastecido por um depósito em São Leopoldo. Existia até um esquema de segurança armada para cuidar os entorpecentes que também eram distribuídos na região do Vale do Rio dos Sinos.