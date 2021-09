Marca de mil presos é atingida pela 2ª DPRM entre janeiro e agosto deste ano

publicidade

A marca de mil presos foi atingida pela 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM) da Polícia Civil decorrente de ações e operações após investigações contra o crime entre janeiro e agosto deste ano na região. “O resultado expressivo contra o crime é devido principalmente à estratégia da realização das operações especiais que afetam na estrutura o crime organizado e as ações pontuais e constantes que dificultam a estabilidade das quadrilhas”, avaliou o diretor do órgão, delegado Mario Souza, na manhã desta quinta-feira.

A 2ª DPRM é formada por 15 delegacias e um setor de inteligência, com foco nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Guaíba, Eldorado do Sul e Nova Santa Rita.

Conforme o delegado Mario Souza, as atividades realizadas tiveram êxito no esclarecimento de crimes diversos, prisões de autores de delitos, apreensões de armas, munição, veículos, dinheiro em espécie, drogas entre outros resultados.

“A integração foi fundamental para a eficiência dos trabalhos policiais na região. Esse importante resultado de enfrentamento qualificado ao crime na região metropolitana se deve fundamentalmente ao esforço e dedicação das equipes de policiais civis da 2ª DPRM”, ressaltou o delegado Mario Souza.