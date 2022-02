McLaren avaliada em R$ 4 milhões é apreendida pela Polícia Federal em Santa Catarina

publicidade

A Polícia Federal do Mato Grosso deflagrou na última sexta-feira a segunda fase da operação Argentarius, com o objetivo de desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo financiando atividades ilícitas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas. O grupo investigado pela teria movimentado mais de meio bilhão de reais, com uso de "laranjas" e empresas de fachada.

Houve o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na cidade de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Motocicletas e veículos de luxo foram apreendidos pelos agentes.

Um dos automóveis recolhidos foi um importado McLaren 570S Spider, avaliado em aproximadamente R$ 4 milhões. Apenas sete unidades deste modelo foram vendidas no Brasil.

A primeira fase da operação Argentarius foi deflagrada em dezembro do ano passado, sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão em Rondonópolis e Cuiabá, no Mato Grosso; em Paranavaí, no Paraná, e Santana do Araguaia, no Pará.

Nas contas dos dois principais alvos da operação foram encontrados R$ 220 milhões, já bloqueados por ordem da Justiça Federal. Dez veículos, alguns deles de luxo, com alto valor de mercado, foram recolhidos na ocasião, como uma BMW esportiva.