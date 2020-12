Megaoperação contra tráfico de drogas e homicídios prende 19 pessoas no RS

publicidade

Uma megaoperação com a participação de 190 policiais civis, incluindo dez delegados, além de 60 agentes da Susepe e dez policiais militares, cumpriu 40 mandados de busca e 19 prisões na manhã desta quinta-feira em Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Canoas e nos presídios de Charqueadas e Ijuí.

A operação denominada Tentáculos envolveu agentes de vários municípios do Estado, como Porto Alegre, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Lajeado e Canoas. A ação ocorreu após vários meses de investigação da Polícia Civil sobre homicídios relacionados com o tráfico de drogas na região, especialmente em Rio Pardo, com diversas mortes contra desafetos ligados ao crime organizado.

O delegado regional da Polícia Civil do Vale do Rio Pardo, Luciano Menezes, informou que ficou estarrecido com a violência empregada em homicídios na região. Um dos casos envolveu a morte de um motorista de aplicativo, morador de Cruz Alta, cujo corpo foi encontrado no dia 10 de setembro, em Rio Pardo.

Conforme o delegado, a brutalidade foi peça-chave do caso. A vítima foi degolada e a Polícia Civil encontrou um vídeo com a cena. O crime está vinculado a facções do tráfico, cujo comando das ações saiu de dentro de presídios. Além desta morte, a polícia atribui ao grupo outros 20 homicídios cometidos em Rio Pardo em 2020.

O delegado Menezes informou que praticamente todos os homicídios são derivados de relações do narcotráfico, de facções, brigas entre eles, desajustes, traição, falta de pagamento. Ainda confome o delegado, apesar do foco da operação ser Rio Pardo, outros municípios do Vale do Rio Pardo apresentam repercussões pela atuação dos criminosos. Pelo menos três traficantes considerados mandantes de crimes da organização criminosa foram presos nos últimos dias, antes da operação de desta quinta-feira.