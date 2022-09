Menino de três anos morre ao cair do quarto andar de shopping em Cruz Alta

publicidade

A Brigada Militar confirmou, na tarde desta segunda-feira, a morte de um menino de três anos que caiu do quarto andar do Shopping Erico Verissimo, em Cruz Alta, no Noroeste gaúcho. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com informações repassadas à Rádio Guaíba, a criança passeava pelo estabelecimento, com o pai, por volta das 14h. Em determinado momento, o menino passou uma grade de proteção e caiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino entrou pela parte de baixo do gradil, antes de cair de uma altura de aproximadamente 15 metros, batendo sobre uma estrutura de acrílico que separa os demais andares do térreo. A corporação informou à Rádio Guaíba que, com o impacto da queda, essa estrutura rompeu e o menino caiu sobre o piso de um mercado.

Os bombeiros ainda confirmaram à reportagem que Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) do shopping vai ser analisado, embora, em princípio, aparente estar atualizado. O caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil. Segundo a BM, a criança chegou a ser socorrida com vida por uma equipe do Samu e levada ao Hospital São Vicente de Paulo. Ainda conforme a corporação, o óbito se confirmou no meio da tarde.