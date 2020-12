Mercadorias trazidas ilegalmente do Uruguai são apreendidas pela PRF em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal flagrou dois veículos carregados com mercadorias trazidas ilegalmente do Uruguai na madrugada desta quinta-feira na BR 290, em Porto Alegre. Na rodovia, Um efetivo da PRF abordou um Chevrolet Monza, com placas de Frederico Westphalen, e um Toyota Corolla, com placas de Canoas, no trecho da rodovia.

No interior dos carros, os policiais rodoviários federais apreenderam sobretudo perfumes, cosméticos, eletrônicos e materiais esportivos, totalizando quase meio milhão de reais de valor de revenda estimado. Os dois motoristas, de 24 e de 58 anos, admitiram que haviam sido pagos para transportar as mercadorias compradas no Uruguai para Porto Alegre. Eles foram presos e encaminhados para a Polícia Federal.