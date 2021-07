Morador é executado dentro da residência no bairro Teresópolis, em Porto Alegre

publicidade

Um homicídio mobilizou o efetivo do 1º BPM da Brigada Militar no começo da manhã desta quinta-feira em Porto Alegre. O crime ocorreu por volta das 7h25min em uma residência situada na avenida Arnaldo Bohrer, no bairro Teresópolis, na Zona Sul da Capital.

Um morador, de 42 anos, foi baleado e morto por indivíduos que arrombaram e invadiram a moradia. A mulher da vítima não soube informar quantos eram os atiradores.

Por sua vez, populares relataram aos policiais militares que dois veículos foram vistos saindo em alta velocidade do local e deslocando-se na direção da avenida Oscar Pereira.

O local foi mantido isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. Estojos deflagrados de fuzil e de pistola foram encontrados na moradia. A Polícia Civil investiga o crime.