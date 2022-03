Morador de rua é morto com facadas no bairro Ipanema, em Porto Alegre

publicidade

O corpo de um morador de rua, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste sábado na avenida Guaíba, no bairro Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre. A vítima apresentava marcas de facadas.

Policiais militares do 1º BPM compareceram no local, que ficou isolado. O Instituto-Geral de Perícias foi acionado. O caso será investigado pela Polícia Civil. Há suspeita de que a vítima tenha um histórico de furtos.

Já no bairro Restinga, o 21º BPM foi mobilizado para uma ocorrência de tentativa de homicídio e lesão corporal na manhã deste sábado. Duas mulheres feridas por arma branca deram entrada no hospital da região. Uma delas tinha um corte na barriga, sendo transferida depois ao Hospital de Pronto Socorro. Já a outra vítima foi atingida no braço. Ela possui antecedentes criminais.

Os policiais militares apuraram que ambas estavam em um bar no bairro Belém Novo e se envolveram em briga com outras duas mulheres, sendo que uma delas portava um canivete.

